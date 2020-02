A Fermignano

FERNIGNANO Le fortissime raffiche di vento che hanno toccato, tra Urbino e Fermignano, velocità superiori agli 80 chilometri orari, si sono attenuate nel pomeriggio di ieri. Danni solo nel giorno precedente quando nella città metaurense un tiglio in viale Martiri della Libertà è crollato sul tetto del distributore Eni, da qualche anno autogestito dalle casse automatiche. La caduta non ha provocato feriti, ma solo danni al tetto della stazione. Solo nella tarda mattinata di ieri, con la rimozione ed il taglio dell'albero, usando l'autogru, tutto è rientrato nella normalità. A Urbino, altresì, è caduto alle prime luci dell'alba un cipresso in via Fratelli Rosselli. La strada è stata chiusa. Sul posto al lavoro la squadra operativa del Comune. «I vigili del fuoco hanno avuto parecchio da fare, oltre una quindicina gli interventi tra il centro e le frazioni. A Pallino è crollato un albero nel parco e una pianta sulla strada che la collega a Schieti. Lo stesso a Canavaccio e Gadana. Ieri altre quattro operazioni in via Bernini a Urbino e altre a Cavallino e in via Mari. In via Flaminia, vicino a Villa Furlo, la circolazione è ripresa in tarda mattinata. Interventi per il forte vento anche nella zona di Vallefoglia e nella piana di Talacchio con alberi caduti e pali piegati.

