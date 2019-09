A Cattabrighe si sta preparando un tris di rondò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CANTIEREPESARO E' questione di poche settimane, poi partiranno i lavori per le prime tre rotatorie sperimentali di Cattabrighe. L'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni, annuncia l'avvio dei lavori entro la fine del mese, dopo la fiera di San Nicola e la completa ripresa dell'attività delle imprese per asfalti ed opere. Un intervento particolarmente atteso questo dai residenti del quartiere e soprattutto della parte più alta a ridosso del San Bartolo. «Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia spiega Belloni perché in attesa...