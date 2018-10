A Case Bruciate in dirittura i lavori del ponte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CANTIEREPESARO Si concluderanno a breve i lavori per l'intervento di adeguamento del ponte di Case Bruciate all'incrocio tra via Selva Grossa a Tavullia e via del Pantano a Pesaro. Un investimento di 150.000 euro, realizzato in compartecipazione da Marche Multiservizi, Comune di Pesaro e Comune di Tavullia, che prevede il rifacimento del ponte così da renderlo più adeguato alle esigenze di viabilità e sicurezza stradale.L'opera amplia la larghezza attuale del ponte, distrutto e realizzato ex novo, che passa così da 7 a 14 metri...