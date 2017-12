A Baia Flaminia e a Soria di recente altri casi con false assistenti di dottori: nel mirino le pensionate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAGGIROPESARO Il furto più subdolo, quello ai danni degli anziani. Che spesso per vergogna neanche denunciano. La tecnica è quella dell'abbraccio di una persona che si finge amica e magari per l'avvenenza riesce a circuire persone deboli. Le varianti e sfumature sono tante e ora tra le tecniche di approccio c'è anche quella di spacciarsi per badanti.L'indagineMa questa volta i carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria, con un'indagine minuziosa, sono riusciti a denunciare una coppia di rumeni. Ma nell'ambito di controlli diffusi i...