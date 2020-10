7Stessa situazione e atmosfera anche per il sabato sera fanese con l'attenzione delle forze dell'ordine concentrata sul Pincio, il centro storico e la zona mare. Impegnati nei controlli polizia, carabinieri e polizia locale. Controlli e pattugliamenti che ancora prediligono la fase dell'informazione e della sensibilizzazione prima di passare a quella delle sanzioni. L'obiettivo è focalizzato sull'uso delle mascherine e sul distanziamento. E mentre nel primo caso le forze dell'ordine non hanno riscontrato significative violazioni sul fronte degli assembramenti la situazione è più difficile da controllare. E il pattugliamento delle auto funge almeno da deterrente. Dunque nessun provvedimento punitivo è stato adottato anche perché a fano come a Pesaro non è stata emanata alcuna ordinanza che limiti gli orari di apertura dei locali.

A Pesaro invece ha suscitato vivaci polemiche l'allestimento del mercatino regionale dedicato ai prodotti francesi. A Molti è sembrata un'iniziativa imprudente. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Osservatorio pesarese permanente: «Non è una cosa normale che mentre ritorna la pandemia e aumentano i contagi ed i ricoveri in Italia e in Francia.

Che mentre il Governo decide una nuova stretta ai movimenti individuali e obbliga i cittadini a portare la mascherina a Pesaro si organizzi la nuova edizione del mercatino regionale francese.

Nulla da eccepire sulle prelibatezze enogastronomiche francesi, ma forse un po' di prudenza in più non avrebbe fatto male».

