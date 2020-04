7Sempre più famiglie stanno chiamando il sindacato degli inquilini, preoccupate per l'impossibilità di pagare l'affitto. Con persone in cassa integrazione e che non sanno quando arriveranno i pagamenti, o semplicemente senza lavoro a causa del coronavirus, la questione sta diventando sempre più seria. Il segretario del Sunia Pesaro e Urbino, l'avvocato Gabriele Belfatto, interviene sul tema degli affitti a nome di quegli inquilini che non possono pagare il canone. «Da un lato le associazioni dei proprietari hanno dichiarato la propria volontà ad applicare i futuri provvedimenti del Governo, ma per gli inquilini morosi finora non abbiamo visto alcun provvedimento. Per loro il futuro è oggi, qui e adesso. Riceviamo tante chiamate e sarebbe opportuno muoversi da un lato a livello nazionale con un fondo per i morosi incolpevoli che possano subito essere trasferiti ai Comuni. L'idea è che quella cifra possa andare ai locatori e che questi ultimi possano abbassare il canone. Il decreto Cura Italia ha affrontato il tema delle famiglie che pagano il mutuo prima casa, ma ha ignorato chi non riesce a pagare l'affitto a fine mese. Come Sindacato inquilini chiediamo alle associazioni dei proprietari una scelta di buon senso. Serve un accordo per limitare i costi dei canoni di locazione oppure per sospendere eventuali sfratti».

Luigi Benelli

