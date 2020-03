7Se ne è andato il guardialinee, il ragazzo che amava il calcio e conosceva i campi di questa provincia come le sue tasche. È morto nella notte tra domenica e lunedì nel letto della sua camera Andrea Rossi, 45 anni un nome e un volto che è nel cuore di tanti. Andrea era affetto da sindrome di Down e da qualche giorno aveva la febbre alta per una possibile infezione da Covid-19 che ancora deve essere confermata dalle autorità sanitarie. «Molto conosciuto in città per il suo ruolo da dirigente all'Offside - scrivono i tifosi vissini - , squadra di seconda categoria, era un fedele tifoso della Vis Pesaro e un amante di quelli veri del calcio. Tifoso sfegatato della Juventus, girava tra i campi della città per seguire tutto il calcio non professionistico notizia di poco fa è la sospensione di tutti i campionati dilettantistici fino al 3 aprile ed era abbonato alla Vis Pesaro. Nei campi di provincia, con la bandierina in mano, era per tutti il guardaline». «Una bruttissima notizia in queste giornate tristi» ha commentato il sindaco Matteo Ricci. «Con Andri abbiamo anche recitato insieme nel film Avanzers della T41. Un ragazzo eccezionale, tutta la città lo adorava. Ciao Andri ci mancherai tanto. Tante condoglianze e un abbraccio forte ai famigliari e a tutta la Coop T41». Un altro ragazzo della cooperativa è risultato positivo al virus cinese. Tutti sono in isolamento.

