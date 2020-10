7Quanto alla consegna dei primi kit antinfluenzali attualmente nella sanità territoriale la situazione è questa. Complessivamente all'Area Vasta 1 rispetto alle 94 mila 290 dosi preventivate, sono state consegnate ad oggi circa 38 mila 850 dosi. Solo nella fascia protetta sei mesi sei anni, il dato Asur indica all'incirca 18 mila 729 bimbi per i tre Distretti di Pesaro, Fano e Urbino, a cui dovrà essere somministrato il vaccino. Mentre i soggetti over 65 della nostra Area Vasta 1, sono complessivamente 110 mila 507, e rientrano nella categoria protetta. Ci sono poi 4 mila operatori sanitari in forza all'Area Vasta che dovranno essere vaccinati. Per garantire la più ampia copertura possibile, il Dipartimento di Igiene e Salute di Area Vasta1 sta predisponendo l'organizzazione e l'apertura degli ambulatori vaccinali dei bambini, solo in fasce orarie indicate. Per tutte le altre tipologie di vaccino per target di età e fasce protette, l'Area Vasta garantirà un orario di apertura prolungato dei propri centri vaccinali potenziando le giornate in cui vaccinare. è stato assegnato un numero di vaccini implementato del 20 per cento sulla base del quantitativo totale assegnato alla nostra Area Vasta. Il Dipartimento di Igiene e Salute procederà invece con i più piccoli, attraverso sedute vaccinali dedicate anche per la nuova fascia sei mesi fino a sei anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA