7Pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento dell'Arena spettacolo, quest'anno prevista in piazza Algide Fava (Curvone), per «garantire di fruire, in sicurezza, delle proiezioni cinematografiche che potranno svolgersi en plein air'» spiega il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

C'è tempo fino alle ore 13 di mercoledì 7 luglio per partecipare all'avviso pubblico esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento di uno spazio adeguato, aperto e sicuro che, dal 12 luglio al 30 settembre, potrà ospitare proiezioni di film, «arricchendo la programmazione estiva della città e dando una spinta anche a un settore, come quello del mondo del cinema, che tanto ha subito gli effetti economici della pandemia», e tanto apprezzato dal pubblico, come dimostrato «dai numeri dell'edizione appena conclusa della Mostra Internazionale, che ha dato risposta a quella sete di cinema' e alla fedeltà con cui i pesaresi e i visitatori che arrivano in città, amano assistere agli spettacoli all'aperto».

Tra i criteri che verranno considerati dalla commissione: le giornate di programmazione, la validità dell'offerta culturale artistica; l'allestimento e la gestione dell'area nel rigoroso rispetto della normativa in materia di contenimento da contagio da Covid-19.

