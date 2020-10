7Numeri in crescita per i contagi nella nostra città, anche se all'interno del quadro regionale, la nostra curva sale più lentamente. Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nella giornata di martedì sono stati testati 3082 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi e 1305 nel percorso guariti. I positivi sono 166 nel percorso nuove diagnosi: 54 in provincia di Ascoli Piceno, 39 in provincia di Ancona, 38 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Fermo, 10 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (25 casi rilevati), contatti in setting domestico (47 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (30 casi rilevati), 3 rientri dall'estero (Romania, Albania e Tunisia), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (13 casi rilevati), 3 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (23 casi). Di 13 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. uanto alle strutture ospedaliere negli ospedali di Marche Nord sono ricoverati 2 pazienti in Terapia intensiva, 9 in Malattie infettive e una paziente in Ostetricia.

