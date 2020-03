7La tensione arriva anche in Tribunale. Un dipendente è infatti risultato positivo al test del Coronavirus, presentando problemi di carattere respiratorio. Per questo ieri è stato ricoverato all'ospedale di Senigallia con una polmonite bilaterale. La notizia ha destato un certo timore all'interno del palazzo di giustizia anche se al momento si sta tentando di ricostruire le frequentazioni e i contatti avuti dal dipendente con colleghi e personale.

Intanto è arrivata post mortem la conferma della positività al Coronavirus di Paolo Cantini, il ristoratore morto a Marche Nord nella notte tra domenica e lunedì. Nessuna conferma invece per il decesso di Andrea Rossi, morto nella sua abitazione lunedì, la cui salma sarà sottoposta ad autopsia per stabilire se il contagio da Covid-19 sia stato la ragione della sua morte.

Problemi anche alla Rivacold di Vallefoglia dove due dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus. Per ragioni assolutamente precauzionali l'azienda ha chiuso i battenti fino al 3 aprile anche se sono rimaste aperte le aree dedicate al carico e all'accettazione. In quarantena anche la Cooperativa T41 dove altri due giovani sono risltati interessati dal contagio.

