7L'attenzione delle forze dell'ordine si focalizza anche sul mercato che ieri mattina a Fano si è svolto regolarmente. I controlli della polizia locale sul corretto distanziamento fra gli stand degli ambulanti saranno agevolati piantando chiodi speciali in piazza 20 Settembre. Si tratta di una misura che rientra nella stretta impostata dall'amministrazione fanese «da circa un mese a questa parte»,spiega l'assessore Etienne Lucarelli, «per riportare in auge regole che sembravano essersi un po' allentate». Qualche tempo fa il giro di vite ha portato la polizia locale a chiudere una bancarella per inadempienza rispetto alle misure anti Covid. In questi casi lo stop può durare da un minimo di 5 giorni al massimo di un mese e la sanzione va da 400 a 1.000 euro. La polizia locale ha destinato una pattuglia specifica ai controlli sul mercato bisettimanale: sono effettuati sin dalla sua riapertura, quindi già prima delle recenti disposizioni precauzionali, proprio con un occhio di attenzione al rischio di recrudescenza autunnale del contagio. Ieri una giornata di mercato del tutto tranquilla, nessuna sanzione per il mancato rispetto delle cautele anti Covid. Oltre al distanziamento, che per i clienti è di un metro, i criteri fondamentali sono l'uso delle mascherine protettive e la pulizia delle mani. Continuano, intanto, anche i controlli sui locali aperti al pubblico.

