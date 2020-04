7C'è tempo fino a questo pomeriggio alle 17,30 per presentare le domande al Comune di Pesaro per accedere ai voucher da spendere nei supermercati e piccoli negozi della città, farmacie e altre attività che vendono beni di prima necessità. Possono accedere ai buoni coloro che non hanno reddito, o hanno perso lavoro, purchè non abbiano ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza superiore a 600 euro. E al 30 marzo il saldo in banca o alle poste deve essere inferiore ai 10mila euro. Nelle domande va scritto nome, cognome, indirizzo, componenti dei nuclei familiari, spiegare la condizione che la famiglia sta vivendo. La richiesta va inoltrata con tre modalità diverse: telefonare al numero verde 0721-1747910, inviare un messaggio whatsapp al numero 333-6180133, oppure inviare una mail a emergenza.alimentare@comune.pesaro.pu.it. Se un nucleo familiare è di una sola persona verranno distribuiti 7 voucher, per un valore di 140 euro. Con due componenti 10 voucher, 200 euro. Tre componenti, 13 voucher, per 260 euro, 4 componenti 16 voucher, 320 euro complessivi, cinque o più componenti 380 euro, con 19 voucher. Gli operatori commerciali possono accettare i voucher che il cittadino beneficiario consegnerà, per una spesa fino ad un valore di pari importo. I buoni spesa devono essere firmati dall'avente diritto e possono essere consegnati da un familiare o persona delegata. Ricevuti i voucher, l'operatore economico deve chiedere il rimborso, compilando il modello predisposto dall'Unità Operativa Attività Economiche, e presentarlo entro il 31 maggio 2020 al seguente indirizzo: Servizio Attività Economiche Largo Mamiani n.26 Pesaro telefono 0721 387 476/489/450/686. (Il modello è scaricabile nel sito del Comune, nominativo della ditta, sede, telefono, partita iva o codice fiscale, Iban per accreditarne importo dovuto, unitamente alla matrice dei voucher acquisiti). Una volta ricevuto il modulo, l'ufficio verificherà che l'operatore economico sia titolato a ritirare i buoni spesa in base e, a campione, verranno effettuati dei controlli per accertare la corrispondenza tra il numero di matrice dei buoni spesa consegnati con le matrici portate a rimborso. Effettuate le verifiche, verrà liquidato il rimborso e trasmessa la documentazione al servizio finanziario del Comune, che provvederà al pagamento. Tutte le attività, o esercenti, che vogliono applicare un maggiore sconto ai clienti che possiedono i buoni spesa, devono comunicarlo contattando l'ufficio delle Attività Economiche, scrivendo a s.mari@comune.pesaro.pu.it.

