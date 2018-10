Ztl, sì alle due fasce orarie ma chiusura a dicembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIO MACERATA Accesso al centro storico, due nuove fasce orarie per entrare nella Ztl da novembre a marzo. Ma non ci sarà l'apertura nel mese di dicembre, quello tradizionalmente più proficuo per fare acquisti in vista del Natale. Il provvedimento sarà in vigore dal 5 al 30 novembre e dal 7 gennaio al 21 marzo 2019, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 12-15 e 18-20 con libero accesso al centro storico di Macerata mentre la Ztl rimane valida h 24 il sabato, la domenica e i festivi. Resta la possibilità di accedere liberamente...