Ztl, riapertura con il freno Poco movimento in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARME MACERATA Il ritorno delle auto in centro storico ancora non mostra segnali di aumento di presenze nelle due finestre che vanno dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20. Il flusso dei veicoli è per la maggior parte di residenti con permesso o corrieri che ne approfittano per recapitare merce. Del resto i parcheggi non ci sono, o meglio sono rimasti quelli precedenti, e quindi gli automobilisti non si sono ancora adeguati alla necessità di poter entrare in città, fermarsi per far scendere familiari e poi ripartire per posizionare il...