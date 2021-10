Zaino in spalla gli studenti alla scoperta del territorio

CIVITANOVA Tra pioppi secolari, timidi aironi e giochi di squadra si sono appena concluse le passeggiate all'insegna di natura e sport per gli alunni e le alunne delle classi prime dell'IIS Da Vinci di Civitanova Marche. La fattiva collaborazione tra i Dipartimenti di Scienze motorie e Scienze naturali, oltre alla grande disponibilità dei gestori del centro sportivo Moretti Village, ha regalato ai liceali una mattinata di scuola diversa dal solito, lontani dai banchi ma pur sempre impegnati in attività formative. Zaino in spalla e scarpe ben allacciate, due classi al giorno hanno sperimentato il percorso che, partendo da via Mandela, raggiunge il tratto di pista ciclopedonale parallelo al fiume Chienti, risalendone il corso lungo la sponda destra per diversi chilometri. Alcune soste didattiche nei punti di maggior interesse naturalistico sono servite per focalizzare l'attenzione sugli ecosistemi attraversati e sui più evidenti elementi antropici del paesaggio. Non sono mancate le osservazioni sulle principali piante e animali rilevati nel corso della parte naturalistica della passeggiata, terminata con una meritata merenda presso l'area di sosta del Moretti Village. Il tempo di cambiarsi le scarpe e le attività sono riprese: pioppi e aironi, a questo punto, hanno lasciato il posto alle partite di basket, beach-volley e calcio, permettendo ai ragazzi di fare sport in modo divertente.

