Weekend in zona gialla, con il ponte del Primo maggio che per tradizione è legato a scampagnate, pranzo al ristorante e passeggiate al mare o in montagna. La provincia di Macerata, del resto, offre scenari spettacolari sia sulla costa che all'interno, anche se stavolta un occhio di attenzione lo si dovrà tenere nel rispettare le norme anti assembramento e quelle legate al Covid per evitare che queste giornate di festa portino ad un aumento dei contagi, visto che la pandemia è ben lontana dall'essere vinta. Saranno comunque tantissimi i maceratesi che si riverseranno nelle località più conosciute per vivere una giornata all'aria aperta. Dall'Abbadia di Fiastra, luogo magico per il suo ambiente che catalizza sempre migliaia di presenze, al lago di Fiastra le cui sponde sono meta di visitatori da ogni luogo d'Italia. Ma poi non bisogna dimenticare le aree verdi di San Lorenzo di Treia che pure per questa ricorrenza sono sempre molto gettonate e tutta la parte montana dell'entroterra maceratese da Bolognola a Sarnano, Visso con gli spazi naturalistici immensi attorno al santuario di Macereto, Ussita e Frontignano, la faggeta secolare di Canfaito e San Vicino fino alla spianata di Montelago a San Severino. Non da meno la costa che si preannuncia molto affollata non solo nei lungomare di Civitanova e Porto Recanati ma pure in luoghi meno noti ma ugualmente di riferimento per tanti come può essere il verde dell'oasi dei Laghetti, a Porto Potenza Picena. «Saremo attenti agli assembramenti, a controlli di come si svolgerà l'attività di somministrazione dei pubblici esercizi all'aperto afferma il comandante della Polizia locale di Civitanova, Daniela Cammertoni- con una pattuglia dedicata. I nostri obiettivi sono quelli di monitorare soprattutto le aree del lungomare e il centro: saremo impegnati

© RIPRODUZIONE RISERVATA