Volò dal balcone dell'albergo 19enne muore due anni dopo

L'AGONIAMONTE SAN GIUSTO Era caduto mentre cercava di arrampicarsi per raggiungere la sua camera dell'albergo a Riccione, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Dopo due anni di agonia, si è spento Lorenzo Germani. Aveva 19 anni e da quasi due si trovava ricoverato al Santo Stefano. Ieri, tra le 3.30 e le 4 del mattino, l'epilogo di una vacanza spensierata finita in tragedia. Sotto choc Monte San Giusto, dove il diciannovenne viveva con la nonna Marisa e il fratello Matteo, 21 anni, in una casa in via Paolo VI. La ricostruzione I...