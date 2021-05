VISSO Rischio contagi nella scuola di Visso, il sindaco chiude tutto, dall'asilo nido alla secondaria di primo grado. Gian Luigi Spiganti Maurizi ha firmato un'ordinanza che dispone, dal 10 al 14 maggio, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza e l'attivazione delle lezioni a distanza. Una decisione presa dopo che un insegnante è risultato positivo al Covid e l'Asur ha disposto la quarantena per alcune classi. «Abbiamo preso atto della situazione che potrebbe aggravarsi - scrive Spiganti nell'ordinanza - visto che la scuola coinvolge più settori del territorio comunale». Il primo cittadino entra nello specifico. «Per la scuola secondaria - scrive - è stata disposta la quarantena fino al 20 maggio. Per il centro infanzia I pulcini stessa misura fino al 21 maggio. L'istituto comprensivo aveva già disposto lo screening per insegnanti e per tutto il personale scolastico per oggi (ieri ndr) mentre l'amministrazione comunale ha organizzato quello per tutta la popolazione in programma lunedì». L'ordinanza del primo cittadino consente però di far rimanere aperti gli uffici della scuola che predisporranno tutto il necessario per proseguire le attività didattiche a distanza. Rispetto ad una settimana fa a Visso rimane stabile il numero dei positivi, pari a 9, mentre sono salite da 14 a 41 le persone sottoposte ad isolamento domiciliare.

