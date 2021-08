Vino e cibo, le eccellenze per rilanciare il territorio

MACERATA Il rilancio dell'economia anche grazie alle eccellenze enologiche e gastronomiche. All'agriturismo Antichi Sapori di Civitanova si è svolto nei giorni scorsi il quinto degli undici appuntamenti previsti dal progetto Dalla vigna alla tavola Le Marche a piccoli sorsi, realizzato con il contributo dalla Regione. Il progetto è nato proprio con l'intento di avviare un'azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità marchigiano, oltre alle produzioni agroalimentari marchigiane, con il coinvolgimento della ristorazione e degli operatori turistici. Presenti alla cena Anna Amici, organizzatrice dell'evento e presidente Afi (Associazione famiglia impresa); Maria Pia Spurio, ideatrice del progetto nonché docente di Accoglienza Turistica; Alvise Manni, presidente dell'associazione culturale Centro studi civitanovesi e docente di storia dell'arte nei licei maceratesi, oltre che guida turistica di esperienza ultraventennale, che ha impreziosito la serata con un racconto sapiente e coinvolgente sui tesori del Maceratese. Ospiti anche alcuni produttori che hanno fornito le materie prime per la cena e che, per l'occasione, hanno esposto i loro preziosi prodotti, raccontando la storia delle loro aziende e rispondendo alle curiosità dei commensali: Gianmarco Veccia, Pietro Albertini e Roberto Tomasone.

