Vincite sospette, domande ambigue per strappare un sì

I TRANELLIMACERATA Ci sono alcune regole che, se rispettate, consentono di difendersi dalle chiamate indesiderate. Una sorta di decalogo da seguire per vivere più sereni. Innanzitutto non dare mai il consenso al trattamento dei dati, senza aver letto cosa si sta firmando. È bene firmare solo il consenso obbligatorio, quello cioè necessario per fruire del servizio che interessa. È un diritto sapere dove è stato reperito il numero telefonico. Il consenso può essere revocato: inoltre si può fare una segnalazione al Garante della privacy o...