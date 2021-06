Villa Lauri è pronta l'opening è a luglio Sarà un polo Unimc

IL RESTYLING

MACERATA Dal degrado in cui ha versato per decenni allo splendore di una nuova vita che inizierà il prossimo 15 luglio quando, secondo quanto si legge sul sito dell'ateneo di Macerata, ci sarà l'opening e sarà inaugurata la restaurata Villa Lauri, che diverrà così un altro grande polo universitario di Unimc, dopo le sedi del centro storico e il Bertelli di Vallebona. Lavori conclusi e nel giro di un paio di settimane Villa Lauri potrà ospitare quindi la sede dell'Istituto Confucio e del China Center.

L'opera

L'opera ha avuto un costo complessivo di quattro milioni e 800mila euro e, sulla base dell'accordo stipulato con il quartier generale degli Istituti Confucio della Repubblica Popolare Cinese, è stato concesso ad UniMc un cofinanziamento di due milioni di euro. Questo intervento recupera un pezzo di storia della città che dagli anni Ottanta era in completo stato di abbandono. Il primo documento storico che riguarda Villa Lauri è un manoscritto conservato presso la Biblioteca Mozzi Borgetti, mediante il quale si ipotizza che la villa sia stata progettata nel 1841, come dimora estiva per il conte Lauri, dall'architetto Ireneo Aleandri, lo stesso progettista dell'arena Sferisterio. Dai primi del Novecento fu adibita a sede distaccata del manicomio provinciale, poi divenne ospedale militare e infine sanatorio per i malati di tubercolosi. Nonostante il covid il cronoprogramma per la conclusione dei lavori è stato rispettato con gli ultimi interventi che hanno riguardato collaudi, allacci e forniture e l'acquisizione degli arredi, in particolare per la parte dedicata alla foresteria. Trasferito anche il mobilio dell'Istituto Confucio che si trovava a Villa Cola. Tutto è davvero pronto, ora l'Università di Macerata sta lavorando sull'organizzazione della cerimonia del 15 luglio che necessariamente dovrà tenere conto dei protocolli anti covid da attuare.

Il ritorno

Dunque Villa Lauri sta finalmente per diventare quel centro dedicato alle relazioni tra Europa e Cina a Macerata, città natale di Padre Matteo Ricci, mediatore per eccellenza tra le due culture. Non a caso il governo cinese, come più volte hanno ribadito i suoi rappresentanti entrati in contatto con Unimc nei confronti avuti, ritiene basilare la creazione di un museo dedicato a Padre Matteo Ricci, figura di grande importanza nella mediazione culturale tra le due civiltà. Villa Lauri è stata acquistata dall'Università di Macerata nel 2002 e negli anni scorsi, esattamente nel 2018, è stato dato il via a lavori di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia dei blocchi centrale ed ovest dell'edificio principale che, insieme agli altri immobili sparsi nei quattro ettari e mezzo di parco, si sviluppa su una superficie lorda di oltre quattromila metri quadri.

L'accordo

Sulla base dell'accordo stipulato con il quartier generale degli Istituti Confucio della Repubblica Popolare Cinese all'interno della villa troverà posto la sede di un Istituto Confucio modello, costituita da spazi bibliotecari, sale riunioni, laboratori didattici, uffici, oltreché una residenza universitaria per studenti e docenti dell'istituto. Una sede di così grande prestigio ora consentirà di disporre di una piattaforma su cui costruire altri progetti, aprire negoziati su altri fronti, realizzare, anche grazie alla sinergia con il China Center di Unimc, uno straordinario centro culturale, scientifico e socioeconomico dedicato alla galassia Cina in grado di offrire una ribalta internazionale a Macerata e al suo territorio. I lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte Meg Costruzioni S.r.l. e Salvatore Di Meo Costruzioni & Appalti.

Le procedure

Contemporaneamente l'Università di Macerata ha attivato le procedure per gli altri interventi da realizzare all'interno del medesimo edificio: attraverso l'utilizzo di una quota dei fondi ricevuti nell'ambito dell'accordo di programma siglato con il Miur nel 2017, si è provveduto al recupero dell'ala est dell'edificio principale, mentre con i fondi ricevuti nell'ambito della Legge 338/2000, saranno rimessi in funzione i differenti padiglioni distribuiti all'interno del parco. L'ultimazione dei lavori al corpo centrale è solo un punto di partenza. Insieme alla Sovrintendenza, si sta già ragionando sul recupero degli altri padiglioni. Due anni fa il Comune di Macerata ha riaperto al pubblico il parco della villa dove sono presenti essenze arboree pregiate e di particolare interesse naturalistico.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

