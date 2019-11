Villa Lauri, dopo il parco via al progetto parcheggi

L'AMBIENTE

MACERATA Parco di Villa Lauri, il Comune di Macerata formalizza gli accordi con Apm e Università attraverso contratti di comodato che riguardano da un lato l'accesso all'area verde dal secondo ingresso del quartiere di Colleverde, con annesso percorso pedonale di collegamento, e dall'altro l'impegno decennale per la manutenzione del parco, di proprietà dell'ateneo, ma di cui il Comune si fa carico per la gestione ordinaria e straordinaria.

L'accordo

Con, in un prossimo futuro, altri due step che riguardano una nuova recinzione in ferro che sostituirà il muraglione che c'è attualmente che sarà abbattuto e la realizzazione, anche su fronte strada, di una serie di parcheggi a raso che saranno al servizio sia dei visitatori del parco, degli universitari che frequenteranno la sede di Villa Lauri ed infine degli stessi residenti della zona. «Questi contratti di comodato spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta- sono il naturale epilogo di quanto era stato annunciato la scorsa estate quando fu riaperto alla cittadinanza questo importantissimo polmone verde di Macerata. L'accordo con Apm riguarda la porzione di terreno che da via Lorenzoni, dove si trova anche un parcheggio di servizio, collega con il secondo ingresso al parco: l'altro è la formalizzazione dell'intesa con l'università per quanto concerne la gestione dell'area verde che ci ha consentito una sollecita riapertura del parco. Altro è, invece, il progetto che prevede una nuova recinzione: sarà trasparente in ferro, in sostituzione del muro attuale, togliendo quindi i confini tra il parco e la via pubblica».

I passaggi

«Una volta che l'Università avrà completato i lavori che sta portando avanti presso l'immobile e quando lo sviluppo del cantiere lo consentirà - continua Ricotta -, ci sarà l'abbattimento del muro di recinzione della villa e la possibilità di realizzare davanti dei parcheggi. C'è un accordo in tale senso tra Comune e Università perché con questa operazione si ricavino stalli di sosta auto ed un marciapiede. Questa seconda fase, però, si realizzerà compatibilmente con lo sviluppo del cantiere di restauro della villa». Costo complessivo dell'intervento di 148 mila euro finanziati dalla Regione con i fondi europei, a cui si aggiungono 50 mila euro dello stesso finanziamento a disposizione dell'Università per realizzare una recinzione sostitutiva del muro attuale, che permetta di vedere all'interno. Finora le opere realizzate dall'assessorato all'Ambiente del Comune, hanno riguardato la sistemazione del vialetto d'ingresso al parco e il ripristino della fruibilità e funzionalità di alcune aree verdi mediante potature e messa in sicurezza, d'intesa con la Soprintendenza alle Belle Arti delle Marche. Sono stati inoltre sistemati gli arredi, le panchine già presenti e posizionate di nuove, realizzata l'illuminazione e la segnaletica, compresi anche dei totem informativi sulla storia del parco.

Le attività

La struttura è stata dotata di due aule verdi a disposizione della cittadinanza e delle scuole in particolare, in cui si svolgono attività e laboratori aperti a bambini e famiglie sulla progettazione partecipata e condivisa, sui materiali naturali e l'ambiente, sull'abitare gli spazi esterni e naturali. Al momento nel parco è fruibile un percorso di circa 1500 metri, essendo rimaste naturali e intatte le zone boscate, ma quando sarà completato il restauro della villa si potrà fruire di un percorso più ampio ad anello immerso all'interno del ricco patrimonio botanico. Il parco di Villa Lauri è un ulteriore anello del circuito delle aree verdi cui Macerata aspira ad avere in un'ottica green sempre più spinta rispetto anche a città vicine delle stesse dimensioni che invece soffrono l'assenza di parchi urbani di tali dimensioni.

La rete

«Questo non è solo un parco ha ribadito l'assessore ma è l'area verde più importante della città che entra in una logica di concezione di parchi cittadini in relazione tra di loro e dentro un sistema di connessione che conta anche su Villa Cozza, Fontescodella, Sasso d'Italia e stiamo lavorando per quello dell'Acquedotto di Villa Potenza. Una rete di parchi cittadini che prevede un grande anello di 27 chilometri intorno alla città dedicato al camminare. Che possano essere collegati tra di loro con un percorso pedonale dà l'idea di una città in cui c'è il verde, spazi all'aria aperta che non siano i semplici giardini pubblici di quartiere o i giardini Diaz. Il parco di Villa Lauri ne è un segmento importante per favorire il vivere insieme passeggiando».

Mauro Giustozzi

