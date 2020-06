Vigili 007 anti-alcol ai minori e arrivano le pistole elettriche

LA SICUREZZA

MACERATA Un regolamento che norma l'uso delle armi da parte della polizia locale e l'utilizzo della pistola elettrica nei servizi soprattutto serali o notturni. I controlli effettuati con personale in borghese nei locali durante le serate della movida e la creazione di una vera e propria sezione antidroga. E i progressi della messa in rete di telecamere Ocr con altri Comuni marchigiani. A poco meno di un anno dal suo insediamento alla guida della polizia locale di Macerata, il comandante Danilo Doria inquadra il momento che vive il corpo alla luce anche dell'approvazione del nuovo regolamento di polizia locale.

L'impegno

«La bontà del lavoro che stiamo svolgendo e delle direttive che ci sono in questo nuovo piano di polizia locale esordisce il comandante Danilo Doria - viene dall'unanimità col quale prima in commissione e poi in consiglio comunale questo è stato accolto. Per quanto riguarda l'armamento del nostro corpo che già seguiva la legge nazionale, questo regolamento approvato va a normare il come tenere le armi, la formazione e, novità, c'è l'uso del taser, la pistola a impulsi elettrici. Ora verranno selezionati degli agenti che potranno avere il taser invece della classica pistola, e dovranno essere utilizzate in un certo modo. È una diversa offensività verso le persone: per determinati servizi che stiamo facendo ed attività particolari come in occasione di controlli notturni o come avviene durante le serate di movida per il rilevamento di chi guida in stato di ebbrezza, gli agenti già adesso possono contare su giubbotti antiproiettile a cui si aggiungerà anche il taser».

Gli interventi

A proposito di movida, nelle ultime settimane il lavoro della polizia locale è stato intenso in seguito alla ripresa dopo il lungo lockdown ed ha portato ad interventi che sono poi sfociati anche nell'ordinanza sindacale che ha posto dei paletti al divertimento notturno. Sia per quanto riguarda gli avventori ma anche per i locali che somministrano bevande. «L'ultima ordinanza del sindaco in materia ricorda Doria - è arrivata dopo un ampio periodo in cui si è cercato di dare fiducia ai cittadini che avevano bisogno di uscire e tornare ad incontrarsi dopo mesi vissuti dentro casa. Sono trascorsi diversi fine settimana prima che ci fosse un giro di vite sul divertimento in centro storico, alla luce di comportamenti che non potevano essere più tollerati. A quel punto è intervenuta l'amministrazione comunale con la quale abbiamo concordato l'ordinanza ed abbiamo anche effettuato dei controlli per verificare il rispetto delle norme indicate, in particolar modo con agenti in borghese nei locali per osservare che non fossero somministrate bevande alcoliche ai minorenni. Operando sempre nel segno della collaborazione, del dialogo con i titolari dei locali, i giovani che animano la movida e gli stessi residenti. Ed i risultati positivi sono subito arrivati».

La sezione

Tra gli interventi che partiranno nei prossimi mesi c'è la creazione di una sezione antidroga all'interno della polizia locale che integri il lavoro che già fanno altre forze dell'ordine in città. «La sezione antidroga parte dal presupposto di lavorare in sinergia con polizia e carabinieri sottolinea il comandante Doria - e sarà formata da 4/5 operatori, un ufficiale ed il sottoscritto. Puntiamo ad avere, per ora in appoggio ma in futuro l'intenzione è di crearne una autonoma a Macerata, il supporto di un'unità cinofila della polizia locale di Ascoli che potremo utilizzare quando ce ne sarà necessità per controlli nelle scuole o durante la movida. È un'iniziativa sperimentale che contiamo di attuare già tra novembre e dicembre di quest'anno».

Il piano

Infine prosegue il piano di interconnessione tra i comuni marchigiani che adottano la tecnologia delle telecamere Ocr (collegate col centro targhe nazionali). «Siamo in contatto con i Comuni che stanno adottando delibere di giunta o consiglio conclude Doria - per far avanzare questo progetto che, una volta collegate in rete le telecamere, fornirà un database eccezionale per tutte le forze di polizia per interventi rapidi e per far scattare quegli alert in caso di veicoli che transitano con assicurazione o bollo scadute».

Mauro Giustozzi

