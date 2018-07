Videosorveglianza al via Attivate 60 telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZA MACERATA Un progetto ambizioso ed innovativo quello previsto per il nuovo Piano di sicurezza e videosorveglianza. Si tratta di una rete di 60 telecamere corrispettive ad altrettanti punti di controllo, che andranno ad affiancarsi alle telecamere già presenti installate dall'Apm, specialmente nei parcheggi della città. Non è un mistero che molti cittadini siano spaventati in particolar modo se consideriamo un inizio 2018 burrascoso; una richiesta, quindi, di maggiore sicurezza.Una rete contro la criminalitàCon l'obiettivo di...