VICO DI SHOES COMPANY: «DEVE ESSERCI LO STESSO TRATTAMENTO PER TUTTI»

IL DIBATTITO

MACERATA Un vertice per avere una linea comune in vista di un sabato che si preannuncia bollente. Ieri mattina il prefetto Flavio Ferdani, dopo aver sentito gli altri prefetti della Regione, ha ricevuto il questore Vincenzo Trombadore, i vertici delle forze dell'ordine e i sindaci di Macerata, Civitanova, Corridonia e Tolentino per concordare il da farsi sulla questione delle aperture di centri e parchi commerciali.

La linea

Tutti allineati su una lettura dell'ultimo Dpcm in senso restrittivo: chiusi i centri commerciali, ma chiuse anche le realtà ibride come il Corridomnia Shopping Park e l'area commerciale di Sambucheto. Proprio qui la protesta si sta facendo più rumorosa: in mattinata, intorno alle 9.30, nel piazzale antistante il punto vendita Decathlon è prevista una manifestazione di commercianti e dipendenti proprio contro questa chiave di lettura di un decreto considerato non chiaro. Di fatto, l'unica vera novità rispetto a quanto accaduto nello scorso weekend è che si è concordato che le attività di ristorazione interne a tali centri e parchi commerciali dovranno tenere le serrande abbassate, non consentendo neanche il servizio di asporto. Aperti farmacie, parafarmacie, alimentari, tabacchi ed edicole. «Il decreto è nel complesso piuttosto chiaro, anche se ci sono frasi che possono essere interpretabili evidenzia il sindaco Fabrizio Ciarapica la linea concordata è unica: centri commerciali chiusi, comprese le attività di ristorazione all'interno, e allo stesso modo i parchi commerciali che hanno servizi in comune. Le catene dei grandi marchi che si trovano al di fuori di queste strutture possono restare aperte perché il concetto è che se l'ingresso è unico e c'è la possibilità di contingentare gli ingressi il problema non c'è».

La gestione

Un caso emblematico degli equilibrismi che stanno facendo istituzioni e forze dell'ordine nella gestione della faccenda è rappresentato dalla pizzeria Koko's, che ha un punto vendita al Corridomnia e uno al Cuore Adriatico. In questo weekend saranno chiusi entrambi, ma così non era stato in quello passato. «Lunedì al Corridomnia siamo stati multati per essere stati aperti, con i vigili urbani che si sono presentati con i moduli per le sanzioni già prestampati e poi martedì abbiamo chiuso racconta Marco, titolare dei due locali al Cuore Adriatico invece ci hanno fatto restare aperti persino martedì. Ora ci informano che invece dovremo stare chiusi del tutto da ambo le parti, senza poter fare neanche l'asporto». Ma la disparità di trattamento con realtà di grandi marchi che potranno restare aperti perché non ricadenti all'interno di grande aggregatori come i centri o parchi commerciali mette in subbuglio più o meno tutti. «Staremo chiusi, come avevamo concordato con Alfio Caccamo, ma staremo a guardare cosa succede nelle altre realtà del territorio precisa Giampiero Vico di Shoes Company, altra realtà che trova posto al Corridomnia se non dovesse esserci la stessa attenzione nei confronti di tutte le strutture con la nostra stessa superficie di vendita, allora domenica potremmo anche decidere di forzare l'apertura. Su quella parola assimilabili all'interno del Dpcm si gioca tutto quanto, doveva esserci più chiarezza. Stiamo rischiando moltissimo, noi abbiamo 35 dipendenti tutti in cassa integrazione. E speriamo che il Governo non decida di prorogare la situazione oltre il 15 gennaio, perché se poi non possiamo provare a rifarci con i saldi allora rischiamo davvero il ko». Intanto per favorire le presenze in centro e aiutare i commercianti, oggi sarà la prima delle quattro date in cui saranno liberi dal ticket i parcheggi in piazza XX Settembre a Civitanova (le altre sono sabato 19, giovedì 24 e giovedì 31).

Marco Pagliariccio

