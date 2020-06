Viale Martiri della Libertà al via i lavori per l'asfalto

MACERATA Da domani al via i lavori di rifacimento del manto stradale di viale Martiri della Libertà, una delle principali direttrici di accesso alla città interessata in questi ultimi mesi da un intervento di restyling - per un costo complessivo di 1,2 milioni di euro - che ha visto ad oggi la riqualificazione della pavimentazione e il ridisegno degli spazi delle aree pedonali con l'ampliamento del marciapiede nel tratto antistante Villa Cola utilizzando per il rivestimento pietra arenaria e per i cordoli il travertino, la realizzazione di un sistema di illuminazione per le aree pedonali e l'installazione di elementi di arredo urbano. Migliorate anche l'accessibilità e la sicurezza degli attraversamenti pedonali e sistemati le fermate del trasporto pubblico urbano e il percorso pedonale di connessione con viale Carradori.

L'ordinanza

Per consentire i lavori di asfaltatura, che verranno eseguiti in due fasi, il Comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza, valida da domani al 25 giugno, e comunque fino al termine dei lavori. Il provvedimento prevede: in viale Martiri della Libertà (prima fase tratto di strada a doppio senso di circolazione) divieto di sosta con rimozione coatta 0-24; limite di 30 km/h ; senso vietato dall'intersezione con viale carradori Carradori/via Oreste Calabresi in direzione di piazza della Vittoria; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da viale Carradori; direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Oreste Calabresi. Il tragitto delle linee 1, 3 e 12 del servizio di trasporto urbano subirà delle modifiche. I mezzi, infatti, non potendo transitare lungo viale Carradori e via Spalato devieranno il proprio percorso lungo via Roma dove eseguiranno anche le relative fermate.

