Via Urbino, stop senso unico dietrofront dopo le polemiche

IL PIANOMACERATA Viabilità in via Urbino, novità in arrivo. Nel fine settimana, tempo permettendo già da domani, il Comune di Macerata ripristinerà il doppio senso di circolazione nella zona interessata. La decisione arriva al termine di un percorso di ascolto dell'amministrazione comunale nei confronti dei residenti della zona. Un percorso che si prefigge di bilanciare le diverse esigenze di mobilità, sicurezza stradale e anche di sostenibilità ambientale. Il caso La soluzione progettuale proposta dall'amministrazione e condivisa in...