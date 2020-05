Via Trento pedonale per favorire i negozi

CIVITANOVA Spazi aperti, sia sulle spiagge che tra le strade della città. È l'ordine impartito dalla pandemia, per cui anche a Civitanova ci si cerca di adeguare. Gazebo, tavoli e sedie occuperanno sempre più marciapiedi e forse strade. «Si sta lavorando per avere un quadro disciplinato, magari con strutture flessibili che possano essere smontate di giorno. L'idea è favorire i dehors ma senza chiudere strade». Quella di salottini in centro era stata un'idea di Debora Pennesi dell'associazione Centriamo e non riguarda solo gli esercizi di somministrazione cibi e bevande, ma anche le altre tipologie di negozi. «Non è facile trovare un accordo, siamo oltre 100 commercianti nell'associazione, ma l'idea di vivere il commercio all'aperto piace. E sembra si sia trovato l'accordo per pedonalizzare una strada: si tratta di via Trento che, essendo pavimentata in pietra, si presta molto. Pensiamo di proporre qualcosa per intrattenere chi è in coda». Altro capitolo da scrivere, le spiagge libere. «Proprio domani (oggi per chi legge), ci sarà una riunione dell'ufficio turismo sul tema, insieme al dirigente Strappato e al funzionario Ragaini. Il tema principale è affidare il servizio di vigilanza. Dovremo trovare associazioni o corpi di volontari che possano, a turno, occuparsene».

