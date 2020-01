Via Roma, incubo ingorghi Bus e oltre 300 auto in più

IL PIANO

MACERATA Cartelli con la viabilità consigliata, lavori all'incrocio tra via Roma e via Spalato per cambiare la precedenza della circolazione dei veicoli in quella zona, nuova segnaletica verticale e orizzontale alla quale gli automobilisti maceratesi, ma anche coloro che arrivano in città dall'ingresso sud, si stanno abituando in questi giorni dedicati alle festività.

Il traffico

Ma la vera e propria prova del fuoco avverrà solamente nella mattinata del 7 gennaio, quando le scuole Alighieri e Mestica riapriranno i battenti nella nuova sede del campus scolastico costruito alle ex Casermette e si potrà valutare che impatto potranno avere le circa 250/300 auto in più che confluiranno in quell'area già di per sé oggi congestionata dalla presenza del passaggio a livello di Collevario, che spesso provoca lunghe file sia in ingresso che in uscita dalla città. Certo è che l'impegno della polizia locale, sia in questo periodo sperimentale che soprattutto dal 7 gennaio in poi, sarà al massimo per cercare di evitare l'imbottigliarsi del traffico soprattutto negli orari di ingresso ed uscita degli studenti dai due istituti scolastici. In particolare gli automobilisti dovranno abituarsi alla nuova viabilità lungo via Roma. Una modifica che prevede il diritto di precedenza per le auto che devono girare su via Spalato che, quindi, non dovranno più fermarsi per far passare quelle che scendono da via Roma. La novità è stata introdotta anche per cercare di rendere più fluido il traffico dalla rotonda di via Mattei.

La sperimentazione

In questi primi giorni di attuazione di queste novità che cambiano radicalmente il volto alla circolazione della zona qualcuno si è trovato impreparato ad affrontare la nuova situazione viaria. Così, ecco che chi scendeva da via Roma verso Sforzacosta non si è fermato all'incrocio per dare la precedenza a chi svoltava per imboccare via Spalato e altrettanto è accaduto per chi, abituato a fermarsi prima di imboccare via Spalato, ha continuato a farlo nonostante con questa nuova circolazione avesse il diritto alla precedenza. Resta invariato, invece, l'obbligo dello stop per le auto che scendono da via Spalato per immettersi in via Roma. Se a questo si aggiunge che nei pressi è attivo anche l'imbocco del popoloso quartiere di San Francesco ecco che quello diverrà il punto nevralgico da monitorare da parte della polizia locale.

Le vie alternative

Ma anche raggiungere il campus, per chi sale da Sforzacosta, ha un percorso indicato da cartelli già apposti: il suggerimento che viene dato è quello alla rotatoria subito dopo il passaggio a livello della ferrovia di deviare a sinistra lungo via Montale e via Verga, mentre per chi arriva da via Mattei, di prendere via Roma in direzione Collevario, girare in via Bartolini e proseguire in via Cardarelli, via Ungaretti, via Verga e via Prezzolini dove le auto potranno sostare per far scendere gli studenti che poi raggiungeranno i due plessi scolastici. Via Pagnanelli, la via principale che attraversa il campus, in un primo momento sarà interdetta alle auto e percorribile solo dai bus del trasporto pubblico. Non sarà consentita la sosta auto sulla rotatoria prospicente piazzale Velardi. Una trentina di cartelli, infine, sono stati sistemati lungo tutte le tratte che portano in via Roma per consigliare percorsi alternativi. Nonostante tutto ciò è facile prevedere che, soprattutto all'inizio, code e rallentamenti in tutta la zona saranno inevitabili, anche perché tra studenti, personale docente e non docente nei due istituti confluiranno oltre mille persone. La decisione, presa dall'amministrazione comunale e dalla polizia locale, è stata quella di attuare il cambiamento della circolazione in prossimità del campus scolastico prima di Natale proprio per cercare di far abituare gli automobilisti alla nuova viabilità, molto prima dell'inizio delle scuole in modo da non arrivare all'ultimo momento e trovarsi in una situazione di grande difficoltà.

I pedoni

Il prossimo intervento, che verrà attuato nel breve periodo, sarà quello di intervenire sull'attraversamento pedonale prima dell'incrocio tra via Roma e via Spalato. Un modello sullo stile di quello già realizzato lungo via dei Velini, che rientra nel progetto Attraversare sicuri per cui il Comune ha previsto un investimento di 300 mila euro per sistemare gli attraversamenti in alcune zone pericolose della città, tra cui appunto c'è via Roma.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA