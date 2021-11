Via libera del ministero alla Provincia per i ponti

MACERATA Tutte confermate ed approvate dal Ministero per le Infrastrutture le proposte inviate dalla Provincia per beneficiare dei finanziamenti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. Nel maceratese arriveranno 11,5 milioni di euro, spalmati in tre anni, che verranno impiegati per undici diversi interventi. Tra questo l'intervento più rilevante è senz'altro il raddoppio del ponte di Piediripa lungo la Corridoniana che assorbirà 5,5 milioni. Avuto il disco verde dal Mit nell'arco dopo appena 35 giorni (le proposte dovevano essere caricate sulla apposita piattaforma entro il 30 settembre) a questo punto spetterà agli uffici tecnici della Provincia dare il via alla progettazione ed alla successiva fase di appalto.

La soddisfazione

Per il presidente Antonio Pettinari una grande soddisfazione nel ricevere ieri la comunicazione positiva arrivata dal Mit. Ministero che ha previsto anche la suddivisione di spesa per le varie annualità, destinando 3,5 milioni di euro per il 2021, 4,5 milioni per il 2022 e 3,5 per il 2023. Per il primo anno tra gli interventi sono state previste a messa in sicurezza del ponte sulla Recanati-Osimo (1,5 milioni), quello sulla provinciale Tolentino-Camerino (450mila euro) a Belforte, a Treia e Pollenza sulla provinciale 53 (450mila euro), a Penna San Giovanni e Monte San Martino (450mila euro), a Gagliole (50mila euro), a Sant'Angelo in Pontano verso Monte San Martino (400mila euro) ed a Caldarola verso Camporotondo (200mila euro). Nel 2022, invece, gli interventi si sposteranno sulla Fermana tra Morrovalle e Monte San Giusto (2 milioni di euro), Porto Recanati verso Numana (500mila euro) ed è previsto l'inizio del nuovo ponte di Piediripa (2 milioni di euro) che proseguirà l'anno seguente con un importo di 3,5 milioni di euro. «Questi fondi sono spalmati su un triennio e il ponte di Piediripa è stato inserito nella seconda e terza annualità ha ricordato il presidente Pettinari - Intervento da completarsi nell'anno successivo a quello del finanziamento previsto, quindi nel 2024».

m. g.

