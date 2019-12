Via i vecchi cartelli turistici la segnaletica sarà hi-tech

IL RESTYLING

MACERATA Obiettivo Pasqua 2020. Che cade il 12 aprile del prossimo anno. Periodo in cui la città, negli ultimi anni, ha registrato il picco di presenze turistiche primaverili e visitatori che potrebbero trovare una piacevole novità in grado di facilitare i percorsi e la conoscenza della città. Cartelli uniformi in tutti i monumenti e luoghi storici di Macerata, che non diano solo fredde indicazioni scritte del luogo che si ha davanti ma che entrino in contatto anche via web con gli smartphone di cittadini e turisti, convogliando le informazioni che possono essere aggiunte o eliminate a seconda delle esigenze.

Il progetto

E' il progetto della nuova segnaletica turistico-pedonale che andrà a sostituire i vecchi cartelli presenti da anni, ormai obsoleti e anche neppure simili tra loro, offrendo una visione molto più decorosa e attenta del centro storico e, in generale, dei luoghi simbolo di Macerata. Su cui l'amministrazione comunale sta lavorando da molti mesi, sin dallo scorso maggio quando è partita un'indagine di mercato per la progettazione e realizzazione di un sistema segnaletico integrato e di orientamento turistico pedonale a cui ha fatto seguito l'assegnazione ad un'associazione temporanea di impresa dell'aggiudicazione della fase progettuale e poi esecutiva.

L'intervento

L'intervento è inserito tra le attività del Por Fesr 2014-20 della Regione Marche, all'interno del progetto Iti In-Nova Macerata che già ha offerto finanziamenti alla città per altre iniziative: in questo caso si tratta di attivazione di investimenti territoriali integrati finalizzati alla realizzazione di itinerari turistici, segnaletica e messa in rete dei beni e dei punti di interesse della città. Un progetto che ha un valore di 180 mila euro e che ridisegnerà il volto di Macerata, in particolare del centro storico. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di accompagnare i turisti, gli utenti, dai principali punti di accesso, quindi parcheggi, terminal trasporti pubblici, camper service, al centro storico cittadino e, in particolare ai diversi info point attivi e da qui alla scoperta dei vari attrattori di rilevanza turistica e culturale, ambientale, storico-artistica, religiosa, architettonica, tradizionale, folkloristica e alla visita della città, comprese le aree circostanti il centro storico. Lo scopo è quello di arricchire l'offerta di percorsi anche con le tipicità artigianali ed enogastronomiche e di fornire un valido supporto informativo ed informatizzato alla visita.

Il sistema

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di segnaletica turistica-pedonale smart per il Comune di Macerata sviluppato su tre fronti congiunti: segnaletica fisica (quindi segnali, cartelli, tabelle), applicativo digitale (app nativa, web app, portale web), contenuti (foto, testi, video, audio). Una segnaletica che si rivolge in particolare all'inclusione verso quei soggetti come bambini, disabili, anziani che potranno trovare informazioni ed una maggiore accessibilità a monumenti e luoghi storici. Sarà uniformata la cartellonistica cittadina, eliminando quella serie di cartelli diversi tra di loro, sarà potenziata a livello pedonale e soprattutto cartelli e tabelle saranno interattive: dialogheranno con i mezzi informatici più moderni. Come lo smartphone: basterà avvicinarlo al cartello e via web ci sarà un collegamento che fornirà in varie lingue non solo indicazioni storiche di quel luogo ma anche il grado di accessibilità e cosa c'è da vedere nelle vicinanze.

La rivoluzione

Un'autentica rivoluzione che faciliterà i percorsi culturali e turistici di Macerata. La progettazione, la realizzazione e l'installazione della segnaletica turistico-pedonale smart, dovrà integrarsi perfettamente nel contesto urbano della città, rimanendo visibile ma senza però diventare un elemento di disturbo. A collaborare con il Comune in questo progetto ci sono anche l'Università di Macerata, Confcommercio, Confartigianato. Lo striscione del traguardo è posto per Pasqua 2020 per l'eliminazione dell'attuale segnaletica e la sostituzione con quella nuova. Per regalare una sorpresa ed una novità ai maceratesi ma anche ai turisti che visiteranno i musei e le bellezze della città in quei giorni.

Mauro Giustozzi

