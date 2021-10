Via ai lavori antinfiltrazioni allo stadio

MACERATA Come annunciato nei giorni scorsi partono i lavori per l'impermeabilizzazione della gradinata dello stadio Helvia Recina. «Stiamo provvedendo a sistemare l'annoso problema delle infiltrazioni all'Helvia Recina aveva commentato l'assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. Con questo intervento renderemo gli spogliatoi fruibili e più sicuri per le diverse associazioni sportive che ne usufruiscono». «Siamo ben consapevoli che sarà necessario un intervento complessivo sull'impianto, tanto è vero che abbiamo partecipato al bando Rigenerazione urbana, prevedendo ben 7,5 milioni di euro per l'impiantistica sportiva della città, di cui ben 4,5 per lo stadio comunale, con concrete possibilità di aggiudicazione - aggiunge l'assessore -. Un organico lavoro di progettazione effettuato dai nostri Uffici che, in ogni caso, ci consentirà di partecipare anche ad altri avvisi. In meno di un anno abbiamo già affrontato e stiamo risolvendo alcune delle tangibili negligenze manutentive ereditate dalle passate amministrazioni». L'intervento, che ammonta a circa 28mila euro, prevede l'impermeabilizzazione della gradinata per evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nei sottostanti spogliatoi. Una misura urgente e necessaria adottata per garantire la piena fruibilità e la sicurezza dell'impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA