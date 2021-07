Via a lavori su strade comunali e marciapiedi

CINGOLI Approvato dalla giunta il progetto definitivo ed esecutivo inerente all'intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali e marciapiedi per un costo pari a 105mila euro. Gli interventi riguardano un tratto del marciapiede della frazione Villa Strada, in via Pergolesi, poi le strade comunali di Gabbiano, Colognola e Gabbianello. Per la manutenzione del marciapiede di Villa Strada è prevista una spesa di 32.393 euro, per la strada di Gabbiano 21.623 euro, per quella di Colognola 13.311 euro e per la comunale di Gabbianello 15.903 euro. La somma che manca per arrivare a quella totale prevista per il primo stralcio, è nel quadro delle spese per l'iva, spese tecniche, cassa contributiva, incentivi vari ed imprevisti. Dunque dopo anni di interventi limitati (si son fatti i più indispensabili) dovuti all'applicazione del patto di stabilità e dal pareggio di bilancio, l'amministrazione comunale al fine di non far deteriorare ulteriormente i tratti indicati ha deciso di procedere con interventi straordinari. L'obbiettivo è quello di migliorare la funzionalità della pavimentazione, le condizioni di sicurezza stradale e il ripristino delle condizioni di comfort dell'utenza veicolare, nonché della funzione della fruizione del marciapiede da parte dei pedoni , migliorando contestualmente il decoro della zona residenziale interessata. I lavori prevedono il ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale, la ricarica delle buche ed avvallamenti, fresatura del fondo, stesura di una massa bituminosa, ma anche interventi di regimentazione delle acque per il corretto deflusso.

