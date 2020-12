Vetrine virtuali per i negozi Si punta sulle vendite online

LE FESTE

MACERATA Più che mai quest'anno Babbo Natale arriverà per posta. A caratterizzare le feste, in questo periodo di emergenza sanitaria, ci sono i pacchi ed i regali ordinati via internet che continuano la loro crescita. E anche diversi Comuni del Maceratese hanno deciso di favorire l'approdo dei piccoli negozi di quartiere su piattaforme online dove - in alcuni casi - poter esporre la propria merce, ricevere ordini e spedirli ai clienti della propria città o di aree confinanti. È la risposta locale alle grandi piattaforme mondiali che rischiano di cannibalizzare il commercio di piccoli paesi o città di provincia.

Il progetto

Attraverso l'accesso al commercio online di attività che operano anche con negozi fisici, si dà la possibilità a tanti piccoli commercianti di ampliare la propria rete di vendita. Ora anche attraverso l'utilizzo di specifiche app per fare acquisti. Il Comune di Macerata ha lanciato lo spazio virtuale dedicato alla rete Il commercio incontra il digitale, voluto dall'amministrazione comunale per offrire una vetrina alle realtà produttive della città, quali negozi, attività di ristorazione e servizi, che intendono offrire il servizio di consegna a domicilio dei propri prodotti. Il cittadino può trovare i negozi e le attività artigianali, suddivisi in categorie merceologiche, nonché bar, ristoranti e pizzerie che offrono servizi di consegna a domicilio, con tutte le indicazioni di contatto e recapiti telefonici, rimandi ai social e ai siti web.

L'opportunità

Il progetto include anche l'utilizzo dell'app Cyrco, che consente ai commercianti di presentare online i propri prodotti, le offerte e le iniziative commerciali per i propri clienti. Un hub in cui il consumatore può visitare, virtualmente, i negozi della città in cerca del prodotto migliore e che, però, non prevede la vendita online, affinché ci si rechi personalmente in negozio per l'acquisto. Anche Tolentino si è mossa in questa direzione partendo dal sito delle vetrine virtuali del Comune, shop.tolentino.it che si è arricchito di un ulteriore canale di fruizione grazie alla nuova app Shop Tolentino. Ciò consente di essere sempre aggiornati sulle proposte commerciali ed i servizi proposti dagli operatori locali: è lo scopo della sezione commerciale del sito vivitolentino, dove i commercianti, associazioni e professionisti possono registrarsi gratuitamente, creare e gestire in modo autonomo la propria vetrina proponendo prodotti e servizi. Un valido sistema di comunicazione tra domanda ed offerta per il territorio particolarmente utile in questo periodo di emergenza legata al Covid, dove le aziende registrano un forte calo di vendite e che comunque a causa delle varie restrizioni normative si trovano fortemente in difficoltà.

Le visualizzazioni

A poche settimane dal suo avvio il sito è stato visualizzato migliaia di volte con moltissime aziende registrate e tanti prodotti inseriti a conferma che l'attività è gradita dai potenziali clienti. Pure Recanati, altro centro importante della provincia di Macerata, si è adeguata e l'amministrazione ha messo in campo Local Stores, il portale di vendita online a disposizione dei commercianti gratuitamente per i prossimi 18 mesi: il servizio è attivo h24 ed elimina le eventuali difficoltà degli acquirenti di recarsi fisicamente nei negozi. La costruzione di una piattaforma locale per la vendita online permette ai negozianti di rilanciare il mercato cittadino, di essere presenti con facilità nel web e di ottenere una maggiore visibilità. La piattaforma potrà inoltre sostenere, attraverso campagne e donazioni, persone momentaneamente in difficoltà.

La panoramica

Local Stores incentiverà il turismo mostrando, oltre alle attività commerciali, anche una panoramica dei luoghi di interesse della città. In questo modo le piccole attività cittadine, come quelle artigianali e di prodotti tipici, possono essere conosciute invogliando i turisti a visitarle. Pur con alcune differenze anche un paese più piccolo come San Ginesio si è orientato verso la creazione di un centro commerciale naturale nel borgo antico: oggi rappresentato da una serie di vetrine espositive delle realtà produttive locali, che diventeranno attività commerciali una volta completato il restauro post sisma. Intanto, però, nelle 6 delle 15 vetrine che ci saranno a progetto completato, sono in bella mostra prodotti di aziende locali che possono essere acquistati attraverso prenotazioni online e telefoniche, ricevendo poi la consegna a domicilio. Mauro Giustozzi

