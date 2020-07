VERSO IL VOTO

MACERATA Dopo il flop dell'altro giorno, con il rompete le righe forzato dalla mancanza del numero legale, il Partito democratico ha riconvocato per stasera stesso luogo, il circolo di Chiaravalle, ma con un orario diverso, alle 21 - l'assemblea regionale che dovrà varare le liste dem per le prossime elezioni regionali di sostegno alla candidatura a governatore di Maurizio Mangialardi.

I nodi

Il cambiamento di orario sembrerebbe voler distogliere l'attenzione dal problema principale: far apparire la mancanza di numero legale come un episodio legato all'orario pomeridiano scelto e non alla scelta di alcuni di guadagnare tempo e speranze di inserimenti in lista di nominativi per ora tagliati fuori. Uno dei nodi da sciogliere, anche se l'altra sera davano i giochi già fatti, è quello del sesto nome di Macerata, dando per scontato che i cinque nomi blindati indicati dall'assemblea provinciale maceratese vengano mantenuti. In ballo ci sono le candidature dei sindaco di Macerata e di Montecassiano, rispettivamente Romano Carancini e Leonardo Catena, e del segretario del circolo democrat di Macerata Stefano Di Pietro. Due nominativi di Macerata ed uno del circondario. Per Catena si sono mossi l'ala pesarese del partito legata ad Alessia Morani e il deputato maceratese Mario Morgoni, contro Catena viene opposto il fatto di essere stato eletto sindaco di Montecassiano lo scorso anno e dunque manderebbe quel Comune alle elezioni anticipate. Per Carancini si è mossa la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e quanti evidenziano che, in fin dei conti, ma molto alla fine, si tratta del sindaco uscente della città capoluogo di provincia. Per Di Pietro sono schierati quanti rilevano che si tratta del segretario del circolo più numeroso e più attivo della provincia. I rumors dell'altro giorno davano un accordo fatto sul nome di Romano Carancini. Giova ricordare come, in ogni caso, si tratterà di una scelta che andrà a provocare ulteriori divisioni in un partito il cui equilibrio appare già molto precario. Se ne riparlerà stasera con inizio alle 21 in quel di Chiaravalle: l'assemblea regionale è stata riconvocata a stretto giro di posta e stavolta l'ordine di partecipazione è tassativo. Del resto le elezioni sono state fissate e le liste vanno presentate.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA