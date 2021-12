Verolo: «Subito assunzioni e nuovi centri per i vaccini»

MACERATA «Le cronache delle ultime ore dal centro vaccinale di Piediripa raccontano di un polo trovato inspiegabilmente chiuso e di liti tra persone prenotate e non prenotate in attesa della terza dose sotto la pioggia. La diffusione della variante Omicron e la nuova conseguente impennata di tamponi positivi chiedono alla Giunta regionale un salto di qualità sul tema dell'organizzazione della vaccinazione che, al momento, non si vede». Così Michele Verolo, coordinatore prov inciale di Sinistra Italiana. «Sarebbe necessario ed opportuno assumere più personale, così da garantire turni di lavoro più sostenibili ed aumentare da subito le dosi somministrate e le ore di apertura dei centri vaccinali, valutando anche l'opportunità di aprire nuovi centri per arrivare ad una vaccinazione di prossimità. La durata della certificazione verde si abbrevia ed il periodo di tempo che separa seconda e terza dose sta per scendere a quattro mesi: sarebbe quindi utile una riorganizzazione delle prenotazioni, garantendo a tutte e tutti la possibilità di vaccinarsi con correttezza e disciplina evitando di assistere a scene come quella dell'altro giorno a Piediripa. Va evitato il rischio di arrivare ad un'ipotetica situazione in cui la certificazione verde scade e si è costretti a fare tamponi a causa dell'impossibilità di vaccinarsi per colpe non proprie». «La situazione è seria e come tale va affrontata: nuove, eventuali, chiusure generalizzate sarebbero gravissime ed un ritorno alla didattica a distanza sarebbe imperdonabile».

