Verifiche estese ai microchip applicati ai cani

I CONTROLLI

MACERATA La stretta da parte della polizia locale contro i furbetti della raccolta differenziata e contro chi arriva in città con l'auto e pensa di poter lasciare i suoi sacchetti un po' dove capita, ha avuto riscontri ed effetti positivi sul conferimento dei rifiuti. Insieme al Cosmari e all'amministrazione, infatti, gli agenti sin dallo scorso anno hanno monitorato le varie zone della città, intervenendo nei confronti di chi non si è comportato come prescrivono norme e leggi in materia. Sono state, nel 2019, ben 348 le multe elevate nel territorio comunale per quanto concerne abbandono, mancato rispetto del regolamento e smaltimento con sacchetto non idoneo dei rifiuti. Gli accertamenti effettuati dai vigili urbani nelle aree pubbliche sono stati complessivamente 737, tra questi 202 i controlli effettuati riguardanti i microchip su cani (grazie anche a un progetto sul randagismo della Prefettura) che hanno portato ad elevare 42 sanzioni.

I vigili di quartiere

«Per l'abbandono dei sacchetti o per l'errato riciclo dei rifiuti spiega il comandante della polizia locale, Danilo Doria , stiamo verificando che ci sono delle zone in cui questo avviene più sistematicamente. Per questo, l'utilizzo delle telecamere mobili ci permette di monitorare alcune aree in maniera più sistematica e, magari, risalire alle auto con cui vengono gettati i rifiuti, quindi ai vari responsabili». Per quanto riguarda il vigile di quartiere, altro deterrente per chi conferisce male i rifiuti, il servizio è stato costante a Villa Potenza, Piediripa, Sforzacosta e quartiere Pace , dal 1° agosto anche in centro storico (viene espletati almeno un controllo a settimana per ogni quartiere) per un totale aggregato di più di 120 controlli specifici sui quartieri efettuati nel 2019.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

