Ventidue cantieri aperti in tre mesi Sborgia fa il punto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICOSTRUZIONECAMERINO Ventidue cantieri aperti da luglio a settembre, diciannove interventi di riparazione dei danni lievi terminati con altrettante famiglie che possono rientrare nelle proprie case. Sono solo due invece i cantieri aperti per i danni pesanti, non ancora terminati. Sono stati presentati solo il 14 per cento dei progetti per i 1.965 edifici danneggiati nella città ducale, di cui il 72 per cento con danni gravi. È questo il bilancio tracciato dall'amministrazione comunale di Camerino, durante l'incontro sulla ricostruzione...