Variante per l'ospedale unico via libera tra accuse e veleni

LA SANITÀ MACERATA Il Comune prova a stringere i tempi sulla definizione dell'iter che porterà alla consegna dell'area all'impresa che realizzerà (un giorno, forse) il nuovo ospedale provinciale alla Pieve. Ieri sera, al termine di un dibattito protrattosi per sette ore, il consiglio comunale ha approvato a maggioranza (17 voti a favore contrari i pentastellati, astenuti i consiglieri del centrodestra Marchiori, Mincio e Renna) l'avvio della procedura per l'adozione della variante al piano regolatore per destinare ad attrezzature collettive...