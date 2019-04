Valorizzazione di Fontescodella il Comune punta sulle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROPOSTAMACERATA Era uno dei principali luoghi di spaccio. Poi, grazie alle operazioni di carabinieri e polizia che si sono susseguite nei mesi scorsi a Macerata, il parco di Fontescodella è tornato a vivere, è tornato ad essere un parco per le famiglie e per i bambini. Un luogo da valorizzare, specie ora che arriva la bella stagione. Il primo appuntamento da cogliere per trascorrere proprio a Fontescodella una bella giornata all'aria aperta è quello di domenica 28 aprile per la festa nel parco promossa e organizzata dall'assessorato...