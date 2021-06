Vaccino ai maturandi la partenza è buona «Più sereni all'esame»

LA PROFILASSI

MACERATA Buona partenza per il vaccino anti-Covid per i maturandi al centro di Valleverde dove sin dalle prime ore del mattino si sono radunati decine e decine di giovani, molti in piccoli gruppi della stessa scuola, altri accompagnati dai genitori, per beneficiare del cosiddetto Vax Days organizzato dalla Regione che consente, fino al 6 giugno, senza prenotazione, di poter accedere ai punti vaccinali territoriali. Ieri è toccato agli studenti con i cognomi dalla lettera A alla lettera C. Un'affluenza massiccia nella prima parte della giornata (il numero è sensibilmente calato nel pomeriggio) e si sono verificati attese e ritardi nella somministrazione alle altre categorie che erano state chiamate a presentarsi ieri. Fuori dal centro vaccinale di Piediripa si sono formate delle file: una persona che aveva fissato l'appuntamento per le 9,20 è riuscita ad entrare ed effettuare il colloquio con il medico solo alle 10,45 ed ha completato la vaccinazione alle 11,15. A tutti i maturandi è stato inoculato il vaccino Pfizer-Biontech, con richiamo già fissato al 9 luglio. Tra le motivazioni che hanno spinto i giovani a vaccinarsi la maggior sicurezza ad effettuare l'esame di maturità in presenza, la possibilità di partire subito dopo per le vacanze e il senso di responsabilità verso la comunità di cui fanno parte. A fine giornata gli studenti sono stati circa 250.

I racconti

«Sono stato tra in primi ad effettuare il vaccino - dice Alessandro Carletti dell'Ite Gentili di Macerata -, mi pare addirittura il quindicesimo stamattina. Mi hanno inoculato il Pfizer, sto bene non ho avuto alcun fastidio. Io sono convinto che sia importante fare il vaccino, così ci togliamo questo problema del Covid. Per noi maturandi che ci stiamo preparando frequentando gruppi di studio e si sta assieme è un modo per stare più sicuri, anche in previsione dell'esame, quando toglieremo le mascherine». Fuori dai cancelli del centro vaccinale sosta un gruppo di ragazze che è appena uscito dalla struttura e che si scambia impressioni sulla vaccinazione. «Sono stata convinta e contenta di farlo perché è una cosa importante - sottolinea Alice Cardinali del liceo Linguistico di Macerata- sia per me che per tutte le persone. È un grande passo. Anche in vista dell'esame ci regala quella tranquillità necessaria per affrontare l'appuntamento». Accanto c'è la sua collega di scuola, Gaia Carletti, che ribadisce come «l'ho fatto senza titubanza perché credo che sia importante per noi e per l'intera comunità che ci si vaccini. Ci hanno inoculato il Pfizer e non ho sentito nulla. Noi siamo arrivate prima dell'apertura del centro ed abbiamo trovato una quarantina di persone davanti a noi».

L'elogio

Del gruppo del liceo Leopardi fa parte anche Francesca Camilli Meletani che elogia «l'azione degli operatori sanitari e dei volontari, che svolgono un gran lavoro. Sono molto gentili nell'accoglienza e nel fornire le informazioni necessarie. Io ho saputo tramite i media di questa opportunità ed ho immediatamente aderito con convinzione». Alessia Bellesi è iscritta all'Iis Garibaldi di Macerata e plaude a questa iniziativa pro maturandi. «Senza vaccino non si risolve questa situazione del Covid ha detto -, per cui non appena ho potuto sono venuta a vaccinarmi. Anche in vista della maturità che sarà in presenza e dopo per le vacanze. Qui ho trovato una buona organizzazione».

Mauro Giustozzi

