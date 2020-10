«Vaccini, le dosi non bastano» I farmacisti chiedono rinforzi

LA PREVENZIONE

MACERATA Si parte il 15 ottobre con la campagna vaccinale antinfluenzale. Dei 421 mila vaccini previsti nelle Marche saranno in una prima fase 44mila le dosi destinate all'Area Vasta 3 e toccherà ai cinque distretti sanitari individuati, Macerata, Civitanova, Recanati, San Severino e Camerino, ai medici di medicina generale ed alle farmacie effettuare la distribuzione in una popolazione che preme perché quest'anno la richiesta vaccinale ha subito una vera e propria impennata causa Covid 19.

L'allarme

Ma l'allarme è che in molti casi i cittadini non potranno beneficiare del vaccino se non sarà aumentato il quantitativo disponibile: in particolare verso le farmacie che, al momento, possono contare su un quantitativo irrisorio, una ventina di dosi a testa, che, solo per fare l'esempio del capoluogo dove ci sono otto farmacie, equivale ad appena 160 vaccini antinfluenzali. Ieri, nel summit avvenuto tra gli addetti ai lavori in prefettura, Luciano Diomedi presidente dell'Ordine dei farmacisti di Macerata, ha lanciato questo allarme. «Non ci sono vaccini a sufficienza per la richiesta che riceviamo afferma lo stesso Diomedi - per cui a livello territoriale rischiamo che l'antinfluenzale non arrivi proprio. E' vero che c'è stato un aumento del 40% rispetto alla campagna vaccinale del 2019, ma di queste oltre 400mila dosi che la Regione Marche ha disponibili la maggior parte è destinata agli operatori sanitari, a quelli dei servizi essenziali ed alla popolazione over 65. Causa Covid 19, invece, c'è una massa di persone che quest'anno vorrebbe vaccinarsi, ci chiama tutti i giorni nelle nostre farmacie per sapere quando potrà farlo, se deve prenotarsi, ma da parte dei farmacisti non può esserci una risposta positiva».

Le richieste

«Perché, bene che vada, ad ogni farmacia arriveranno non più di 20 vaccini antinfluenzali: e che facciamo, decidiamo noi a chi darli ed a chi no? Non esiste proprio, a questo punto dico che è meglio che neppure questo numero irrisorio di vaccini ci vengano consegnati. E' necessario che il governo, oltre a darci giustamente tutte le regole e norme per evitare il contagio influenzale o da Covid 19, ci dia anche la quantità di vaccini che chiede la cittadinanza». La campagna vaccinale si aprirà il 15 ottobre e si protrarrà sino alla fine di novembre, periodo utile affinchè il vaccino faccia effetto sul nuovo ceppo dell'influenza 2020-21. «E' indubbio che ci sia un po' di preoccupazione in vista di questo inizio della campagna vaccinale afferma anche Romano Mari, presidente dell'Ordine dei medici di Macerata- perché la richiesta pressante di vaccinazione è di molto aumentata. Lo scorso anno nelle Marche toccò il 75% quest'anno l'obiettivo è quello di arrivare al 90% di vaccinazione nei pazienti che hanno superato i 65 anni di età. Vista la pandemia da coronavirus la Regione ha esteso le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata ed offerta gratuitamente, abbassando l'età ai 60 anni. Poi ci sono persone che hanno patologie ad alto rischio che possono vaccinarsi e qui l'età va dai 6 mesi ai 60 anni. Quindi la copertura è molto ampia. Così come è positivo che nelle Marche arrivino quest'anno un 40% in più di dosi vaccinali: in Av3 passiamo dalle 31 mila del 2019 alle 44 mila di quest'anno. Non saranno certo consegnate tutte in unica fornitura ma si avranno step successivi. Di certo ci è stato assicurato dall'Asur che la consegna inizierà nei prossimi giorni e che la campagna partirà ufficialmente il 15 ottobre». Gli studi dei medici di base saranno uno dei presidi certamente più affollati dalle persone che effettueranno il vaccino antinfluenzale.

La disponibilità

«Certamente e dovremo attrezzarci per evitare che si formino pericolosi assembramenti per la vaccinazione sottolinea sempre Mari-. Dovremo organizzarci allungando l'orario ambulatoriale, operare fuori orario di servizio o anche nei giorni festivi. Lo scorso anno effettuai 310 vaccini ma quest'anno ne prevedo almeno 150 in più. La richiesta di vaccinazione è talmente alta ed il problema è che le farmacie non possono dare risposte ai pazienti, in quanto a loro ne è stata destinata una quantità davvero troppo limitata. Pure la Federazione italiana medici di famiglia è allarmata dal numero di vaccini che non potrà soddisfare le tante richieste che arrivano. «Ancora non abbiamo i vaccini afferma il segretario Bernardo Cannelli- ma appena ce li daranno saremo in grado di organizzarci per rispondere alle esigenze della popolazione. L'unico problema è quello di avere i vaccini: faremo più ore di ambulatorio, li faremo su appuntamento o a casa del paziente. Questo non ci spaventa. Il problema è averli i vaccini».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA