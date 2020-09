Vaccinazioni per i bambini in palestra a San Severino

SAN SEVERINO Non solo prevenzione per il Coronavirus, in attesa di un vaccino. L'Unità operativa di Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative dell'Area Vasta 3, infatti, ha attivato una campagna straordinaria di vaccinazione. Lo scopo è quello di ripristinare i livelli di coperture vaccinali, utili per la tutela della salute dei singoli e della collettività. Questo perché, a seguito appunto dell'emergenza Covid, a partire dal mese di marzo 2020 sono state parzialmente sospese le attività vaccinali, tranne quelle relative ai bambini di 0-2 anni e dei soggetti a rischio per patologia. Così, secondo un calendario già reso noto, fino al 10 settembre, per tre giorni alla settimana, la palestra della scuola Tacchi Venturi accoglie bambini e adolescenti del Distretto per la vaccinazione. L'Asur ha comunicato che sono garantiti la vaccinazione Hpv (Papilloma virus), il richiamo di difterite-tetano-pertosse-polio e Mprv (morbillo, parotite, rosolia e varicella) per i bambini di 5-6 anni, nonché il richiamo di difterite-tetano-pertosse-polio e la vaccinazione contro il meningococco A,C,W,Y agli adolescenti (femmine e maschi di 12-18 anni). Sono impegnati gli operatori del Servizio igiene e Sanità pubblica, supportati dalla Protezione civile o dai sanitari del 118. È garantito il massimo distanziamento. All'interno della palestra sono attive 4 postazioni di lavoro.

l. mus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA