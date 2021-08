«Vaccinazione sul fronte scuola adesso siamo a buon punto»

MACERATA In attesa di novità sul fronte delle iniziative del Governo e delle parti sociali, in provincia di Macerata non sono da registrarsi particolari problemi nelle mense aziendali. A funzionare sono stati gli accordi per la tutela dei lavoratori sottoscritti a livello nazionale nell'aprile 2020, con i protocolli messi in pratica dai comitati per la sicurezza aziendale. Ecco allora che il dibattuto sull'obbligo del green pass nelle mense delle imprese fa scaturire ulteriori riflessioni emerse dopo il dialogo avuto con il segretario generale della Cgil Macerata Daniel Taddei: «Non c'è stato alcun problema e non c'è nessun focolaio da segnalare per il momento rispetto alle mense aziendali - conferma -, l'obiettivo rimane però quello dell'allargamento della vaccinazione a quelle fasce anagrafiche che ancora non hanno provveduto in questo dovere civile. È assurdo, a mio parere, che si pensi di allargare la platea pensando di vaccinare i bambini quando ci sono grosse sacche di trentenni, quarantenni e cinquantenni che non hanno ancora fatto la prima dose. Bisogna dunque puntare a coprire i settori più a rischio». Come intervenire? «Prima di tutto stoppando la confusione che c'è nell'opinione pubblica e capire in quali settori essenziali possa essere necessario l'obbligo della vaccinazione se non vengono raggiunti i livelli essenziali di copertura dal Covid - spiega Taddei -, ripeto, è impensabile puntare a vaccinare i ragazzi sotto i 12 anni quando c'è ancora ostracismo in settori della sanità o nelle imprese, mentre nella scuola debbo dire che siamo a buon punto». Per Taddei ognuno deve fare la sua parte e «ognuno ha il suo compito», certo è che c'è stato un evidente difetto di comunicazione: «Il Governo deve mettere a disposizione i vaccini ed effettuare una comunicazione più efficace che sia riscontrabile poi nei fatti della quotidianità di ognuno di noi, le cose, insomma, andavano gestite in maniera diversa - rileva -, ma il problema non riguarda solo la vaccinazione o il green pass, bisognerà impiegare al meglio le risorse di Piano nazionale di ripresa e resilienza».

a. moz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA