V-day, gli over 80 si mettono in coda Fiale in ritardo: intoppo a Civitanova

LA PREVENZIONE

MACERATA Forse i più emozionati erano i loro accompagnatori. In trepida attesa figli e nipoti fuori dai locali in cui genitori o progenitori ricevevano il vaccino. Partita ieri la campagna che mira a immunizzare gli ultraottantenni della provincia. Non è mancato qualche intoppo. A Camerino attive due delle quattro postazioni previste. A Civitanova arrivati in ritardo i vaccini, con il mezzo scortato dai Carabinieri. Dosi della Pzifer arrivate 50 minuti dopo le 8, quando le iniezioni avrebbe dovuto prendere il via.

Le criticità

Già si era formata una coda di circa 50 persone, quelle che avevano appuntamento dalle 8 alle 9 (prenotazioni fissate per fascia oraria, poi turni stabiliti da un numero da prendere all'ingresso), più coloro delle fasce successive che si erano presentati in anticipo (prendendo il numeretto). Così nel centro civico del quartiere Risorgimento non è mancato qualche momento di tensione. Fondamentale la presenza dei volontari della Protezione Civile e dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo che hanno disciplinato gli accessi, fornito aiuto per chi doveva completare la compilazione dei moduli e anche fornito le sedie nell'atrio esterno per chi attendeva l'accettazione (prese dal Municipio). Coda smaltita in meno di un'ora.

L'intoppo

«Sì, c'è stato un po' di nervosismo ammette la direttrice sanitaria dell'Area Vasta 3 Daniela Corsi che aveva iniziato i sopralluoghi nei punti di vaccinazione proprio da Civitanova però poi tutto è rientrato in breve tempo e il ritmo delle vaccinazioni ha ripreso senza intoppi. Anzi, la tabella di marcia è stata rispettata recuperando il tempo perso. L'obiettivo fissato sempre quello delle 248 somministrazioni al giorno per ognuno dei quattro punti provinciali». Come detto, quello di Camerino ha iniziato a regime ridotto. Oggi sospensione della campagna che riprenderà domani sempre dalle 8 alle 20. «Servirà per fare un briefing, verificare le criticità che ci sono state e apportare qualche miglioramento ha concluso Daniela Corsi ma devo dire che non ci sono stati grossi intoppi». A Macerata, l'afflusso è stato intenso ma regolare. Queste le parole del sindaco Parcaroli a commentare una data importante. «È stata una grande emozione questa mattina vedere i nostri primi cittadini over 80 sottoporsi al vaccino all'Oratorio Santa Madre di Dio ha detto il primo cittadino finalmente, dopo la somministrazione della seconda dose, potranno tornare ad abbracciare i loro nipoti in tranquillità. Un plauso all'Asur, alla Regione Marche, alla nostra Polizia locale e Protezione civile per l'organizzazione. Ricordo che da lunedì 22, sarà attivo (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e su appuntamento contattando il numero 0733-263026) anche lo sportello InformAnziani dell'Ircr di Macerata presso piazza Mazzini 37. Il desk avrà le stesse funzioni di supporto nella prenotazione del vaccino dello sportello Informagiovani e, in aggiunta, è disponibile per il trasporto di chi non è in grado di recarsi presso il punto della vaccinazione con i propri mezzi (sono escluse le persone allettate)». Dalla costa, gli fa eco il collega Fabrizio Ciarapica. «Tutto pronto per le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 ha scritto sulla sua pagina fb presso il centro civico Risorgimento di Civitanova. La vaccinazione contro il Covid è uno strumento decisivo per difenderci dal virus, ha acceso finalmente una luce di speranza sul futuro. Una data importante per le nonne e per i nonni, a Civitanova gli over 80 sono 3.314, perché vaccinandosi potranno mettere fine a mesi di paura, di solitudine e spesso lontananza dagli affetti più cari. Facciamo il vaccino, mano a mano che arriverà il nostro turno, avendo fiducia nei medici e nella scienza, senza timore ma con la viva speranza di tornare al più presto a riprenderci ognuno la nostra vita».

I numeri

Sono oltre 9mila gli ultraottantenni che si sono prenotati rispetto ad una popolazione di 13mila individui. Un piccolo esercito che si muoverà per le prossime settimane (la seconda dose sarà somministrata a partire dal 13 marzo, con appuntamenti già fissati dopo la prima somministrazione) verso i quattro centri allestiti nel Maceratese, accompagnati da figli e nipoti.

