URBISAGLIA Incontro da remoto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla casa di riposo Buccolini di Urbisaglia. È quanto avvenuto ieri in occasione del videocollegamento del Capo dello Stato con le postazioni del Comando operativo di vertice interforze; Mattarella ha deciso infatti di rivolgere il proprio saluto alle realtà locali italiane che in questo momento beneficiano del supporto degli uomini e delle donne dell'Esercito Italiano.

Nella struttura di Urbisaglia infatti sono presenti i medici militari in supporto agli operatori sanitari dopo che è scoppiato un focolaio di Covid 19. Ieri il Presidente Mattarella ha avuto modo di incontrare, in video, il capitano Amedeo Nargi. Il Capo dello Stato si è anche collegato con gli ospedali da campo di Perugia e Barletta e con il drive through di Bolzano per testimoniare la sua vicinanza ai medici militari. «L'attività svolta dal piano sanitario è condotta con abnegazione ed è preziosa ha detto il Presidente Mattarella ma quella che viene svolta nelle Rsa è particolarmente toccante soprattutto perché gli ospiti non possono incontrare i loro familiari in un periodo così difficile durante il quale sono ancora più fragili». Il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza del fatto che il Coi abbia messo a disposizione le risorse della sanità militare in questo periodo di pandemia partendo dagli ospedali da campo passando per le strutture per la quarantena fino al supporto nelle strutture per anziani italiane in cui sono presenti focolai di Covid. La casa di riposo Buccolini di Urbisaglia ieri ha potuto essere teatro, seppur virtuale, di questo importante momento in cui il Presidente Mattarella ha ribadito l'importanza e la vicinanza mostrate dall'Esercito Italiano in un momento così difficile e delicato per il nostro Paese.

