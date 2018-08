Unimc, la caccia all'affitto giusto quattro milioni per gli studentati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I SERVIZIMACERATA Sono 443 i posti letto destinati dell'Ente regionale per il diritto allo studio agli studenti dell'Università di Macerata per il prossimo anno accademico. Il bando in scadenza il prossimo 28 agosto segnala un incremento di 53 unità rispetto al 2017/2018, frutto di una convenzione tra l'Erdis e la cooperativa Il Faro. Un numero ancora inferiore, tuttavia, rispetto alle necessità di chi vuole iscriversi all'Ateneo e magari ha vinto una borsa di studio.La domanda«I ragazzi, come è immaginabile, aspirano a posti letto...