Unimc, iscritti in crescita Oltre duemila in un mese

LA FORMAZIONE MACERATA Arrivano le nuove matricole all'Università di Macerata. I numeri sono ancora relativamente significativi - tenuto conto che le iscrizioni si sono aperte il primo agosto, gli uffici sono rimasti chiusi nella settimana di ferragosto e, quindi, tante pratiche sono ancora in fase di immissione ma descrivono ad oggi un lieve aumento generalizzato per tutti i dipartimenti e i corsi di laurea rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con circa cento iscritti al primo anno per un totale di oltre duemila iscritti...