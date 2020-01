Unimc a quota 10mila iscritti l'ateneo ora guarda all'estero

LA FORMAZIONE

MACERATA Unimc viaggia in mare aperto nonostante da secoli il suo cuore sia protetto da una cinta muraria. Macerata nel cuore e Civitanova in mente, giusto per riequilibrare presenza e risorse nel territorio. Il rettore Francesco Adornato è al lavoro per aprire il suo quarto anno di governo dell'Ateneo ed è anche prossimo a definire il programma della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 9 marzo prossimo inaugurerà l'anno accademico.

Il potenziamento

Si viaggia in mare aperto e si resta esposti alle intemperie, alcune tipiche di stagione ed altre che appaiono costruite si direbbe ad arte se non fosse che di arte nel contrastare l'azione del vertice accademico qualcuno ne mostra ben poca. Il quarto anno di governo di Adornato si apre con una parola guida che è quella del potenziamento dell'internazionalizzazione: notevoli i finanziamenti dedicati, apertura ai corsi all'estero per i dottorati e soprattutto nuove e importanti collaborazioni prestigiose con atenei in Giappone e nel Vietnam. Insomma se Unimc trova qualche problemino in città nel rapporto con l'amministrazione comunale, paradossalmente il suo brand è riconosciuto nel mondo e le consente di allargare i confini della formazione e della conoscenza.

La procedura

Peraltro è in corso la procedura che permetterà a Unimc di entrare nel ranking mondiale delle Università. Certo si tratterà di un primo timido ingresso ma registrerà una presenza nella classifica delle migliori università del mondo, il piacere di entrare in uno spazio nuovo che non sia quello dell'autoreferenzialità magari dinastica. Internazionalizzazione come chiave di lettura del 2020 senza però perdere di vista i numeri che sono anche il sale economico della presenza sul territorio dell'ateneo visto che non si vive di soli titoli accademici. I dati delle iscrizioni registrano ad oggi una situazione di sostanziale equilibrio. Le iscrizioni sono ancora possibili fino al prossimo luglio ed è dunque probabile che si arrivi più o meno alle stesse cifre dello scorso anno. Ad oggi si viaggia attorno ai 10mila iscritti. Il dato statistico di Unimc ad oggi è comunque migliore rispetto al trend invece negativo che si registra mediamente nel resto del Paese.

Il dato

Il dato, al di là delle interpretazioni, è comunque ad oggi sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno accademico e comunque su un livello di assoluto rilievo quale può essere per Macerata la quota dei diecimila iscritti. Il 2020 è anche l'anno dell'inaugurazione dell'Istituto Confucio nella restaurata e monumentale Villa Lauri, sicuramente andrà a definizione il percorso procedurale per la realizzazione del polo universitario a Piazza Pizzarello mentre sul fronte della sistemazione delle sedi danneggiate dal terremoto tutto è in ebollizione. Al palo una piccolezza che però rende bene l'idea dei rapporti con il Comune: non c'è ancora il via libera alla realizzazione di un Caffè letterario proposto da Unimc negli spazi dell'ex bar King in piazza Garibaldi. La Soprintendenza aspetta (e spera, si direbbe per usare un vecchio adagio popolare) il piano di sistemazione della piazza dal Comune, il quale Comune a sua volta ha assicurato e rassicurato sulla volontà di andare avanti ma appunto non si è mosso nulla e di tempo ne è passato molto. Non solo opere pubbliche, Unimc sta rivedendo i corsi di laurea riallineandoli ai mutati tempi se non ai gusti. Del resto l'andamento dei singoli Dipartimenti offre una chiave di lettura chiara dei desiderata degli studenti e delle prospettive collegate ai corsi: così sembra imminente una rivisitazione dell'offerta formativa di Giurisprudenza rivedendo alcuni orientamenti tematici delle triennali con coinvolgimento di Civitanova, nel caso in cui l'amministrazione a guida Ciarapica dovesse confermare la disponibilità data. Conferma comunque già esplicitata con una delibera di giunta: si attende che gli atti amministrativi trovino la strada delle opere per ufficializzare il ritorno dell'alta formazione nella cittadina adriatica.

Luca Patrassi

